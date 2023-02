“Grande lavoro, nonostante il Fai Play Finanziario”: Corvino non ha dubbi

Il dirigente sportivo, Pantaleo Corvino, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione in onda su TvPlay.

Pantaleo Corvino, noto dirigente sportivo attualmente al Lecce, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione in onda su TvPlay.

Corvino si è soffermato sulla Roma, in particolare sul lavoro svolto da José Mourinho e Tiago Pinto. Il dirigente sostiene che entrambi i portoghesi si stiano rendendo protagonisti di un grande lavoro, sia in campo che fuori. I giallorossi, infatti, stanno disputando una buona stagione, che li vede al terzo posto in classifica e ai sedicesimi di Europa League, dove stasera scenderanno in campo all’Olimpico contro il Salisburgo dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata.

Pantaleo Corvino a TvPlay: “Grande lavoro di Mourinho e Tiago Pinto”

Corvino si è soffermato sul percorso di Tiago Pinto e José Mourinho nella capitale, dichiarando che “la Roma mi sta piacendo molto, sia in campo con Mourinho, sia fuori con Thiago Pinto. Apprezzo molto l’operato dei giallorossi in termini di risultati visto che sta lottando per il secondo posto. Ricordiamo che Pinto ha dovuto lavorare entro alcuni paletti stabiliti per il Fair Play Finanziario non dovuti alla sua gestione, quindi nonostante questi limiti è stato fatto un ottimo lavoro che apprezzo tanto. Perché un direttore si giudica su quello che trova quando arriva, per i risultati che ottiene e per quello che lascia quando va via”. Questa una piccola anticipazione del dirigente sportivo, con l’esclusiva che andrà in onda più tardi sul canale Twitch TvPlay.