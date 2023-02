Intreccio Juve-Milan, decide tutto Ronaldo

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione inizia a prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione tutta da giocare.

Tra le società più attive in questo senso troviamo Juventus e Milan, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa dei rispettivi allenatori in estate. Il reparto dove le big sembrano intenzionate ad intervenire è l’attacco, che necessità di ulteriore qualità. A tal proposito, uno degli obiettivi sembra essere già stato individuato, anche se ci sarà da fare i conti con Cristiano Ronaldo.

Ronaldo sfida Juventus e Milan: grande intreccio per Zaha

Uno degli obiettivi per quanto riguarda il reparto offensivo è Wilfried Zaha, ala classe 1992 del Crystal Palace. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con gli inglesi al termine della stagione, e non sembra avere intenzione di rinnovarlo. Vista la situazione contrattuale Milan e Juventus hanno mostrato un grande interesse ma, se vorranno portare in Italia il calciatore, dovranno battere la concorrenza di Cristiano Ronaldo. L’Al-Nassr, infatti, sembrerebbe pronto a fare un tentativo, garantendogli un futuro da grande protagonista al fianco del fuoriclasse portoghese. Per le due big italiane sarà difficile competere con gli arabi per quanto riguarda l’ingaggio, per cui dovranno presentare un progetto tecnico importante per convincerlo ad approdare nel campionato nostrano. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’Al-Nassr pronto a dare battaglia a Milan e Juventus per portare Zaha al fianco del cinque volte pallone d’oro.