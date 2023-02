Il Milan pesca in Champions: ecco il nuovo regista per Maldini

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Marko Grujic, regista del Porto di Sergio Conceicao, rivale dell’Inter in Champions League agli ottavi di finale: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini, dopo un inizio di anno solare decisamente complicato, sembra aver ripreso e ritrovato lo smalto giusto ripartendo dalla sua difesa, reparto che avuto fin troppi problemi fra il mese di gennaio e l’inizio di febbraio.

Il Diavolo ha invece blindato la retroguardia e da lì sono iniziati a tornare anche i risultati, e che risultati. Il Milan ha infatti messo in fila due vittorie pesanti in campionato, prima contro il Torino a San Siro poi in casa del Monza in formissima di Raffaele Palladino, e soprattutto si è aggiudicato il primo round della sfida Champions di ottavo di finale contro il Tottenham di Antonio Conte. Proprio nella massima competizione europea, in vista della prossima estate di calciomercato, i rossoneri potrebbero guardare con molta attenzione alla sfida fra Porto e Inter per un giocatore che farebbe al caso del roster del club meneghino: stiamo parlando del regista dei portoghesi, Marko Grujic.

Calciomercato Milan, occhi su Grujic: la situazione

Il Milan avrebbe quindi messo nel mirino uno dei ‘nemici’ dell’Inter in questo ottavo di finale di Champions League che, nel match di ieri sera a San Siro, è stato senza dubbio fra i migliori della squadra allenata da Sergio Conceicao.

Classe 1996, l’ex giocatore del Liverpool ha un contratto in scadenza con il Porto nel 2026 ed ha una valutazione di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Una cifra sicuramente alta, ma non proibitiva che apre a diversi possibili scenari per la prossima estate del Milan che, da quando Kessie ha lasciato i colori rossoneri, è alla ricerca di un centrocampista che possa coniugare al meglio le due fasi.