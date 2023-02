“Scudetti revocati”: ora la Juve trema davvero

Una carta segreta nell’affare Mandragora inguaia ancora i bianconeri sul fronte dell’inchiesta per le plusvalenze: cosa può accadere

Le vicende giudiziarie della Juventus continuano a far discutere tifosi ed addetti ai lavori. In attesa che si apra il filone sul presunto mancato blocco degli stipendi in piena pandemia – quando il campionato era fermo – spuntano nuove rivelazioni sempre inerenti al caso plusvalenze. Quello che ha già determinato una penalizzazione di 15 punti per la squadra bianconera.

C’è chi da tempo, addirittura ‘da tre mesi’, come riportato dal diretto interessato, aupsica delle punizioni esemplari. Anche retroattive. La provocazione del giornalista, non nuovo a clamorose e severe richieste, prende spunto da una rivelazione che arriva direttamente dl portale Dagospia.com. Che rivela come ci siano delle carte sergrete nell’affare che portò alla cessione di Mandragora dalla Juve all’Udinese.

“Cancellare tutti gli scudetti targati Agnelli”: Zilian non va per il sottile

Paolo Ziliani, i cui tweet sono da mesi forieri di grandi discussioni e polemiche, ha lanciato una nuova provocazione su Twitter.

Ditemi voi se non sarebbe giusto assegnare lo scudetto 2018 al #Napoli e cancellare tutti i 9 scudetti 2012-2020 targati #Agnelli. In quanto a #Repubblica che ha iniziato a svelare un po’ di altarini, benvenuta: io queste malefatte le scrivo da tre mesi, ma più siamo e meglio è pic.twitter.com/M05VdRM6mL — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 23, 2023

L’innesco, come detto, proviene da una scottante rivelazione secondo cui la procura di Torino starebbe ancora indagando su accordi fuori bilancio della Juve con Udinese ed Atalanta. I PM sospetterebbero che gli altri club fossero utilizzati dalla Vecchia Signora come banche per far quadrare i conti. Nel mirino c’è la cessione, con possibilità di recompra l’anno successivo, di Mandragora all’Udinese nel 2018 per 20 milioni. Le altre scritture non depoisitate in Lega riguardano debiti con l’Atalanta per 14,5 miioni di euro mai messi a bilancio. Da qui l’invettiva di Ziliani, che chiede di assegnare lo scudetto 2018 al Napoli e di cancellare tutti gli atri trionfi in Serie A della Juve targata Andrea Agnelli.