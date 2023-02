Pochettino dice sì al ritorno in panchina, scelta fatta

Questa seconda parte di stagione sarà decisiva per il futuro di alcuni allenatori, che potrebbero lasciare il proprio club in caso di scarsi risultati.

La seconda parte di stagione sta per entrare nella sua fase più calda, con le società pronte a valutare l’operato dei rispettivi allenatori.

Una delle squadre che monitora da vicino il proprio allenatore è il Chelsea, vista la stagione deludente di Graham Potter. I blues, infatti, si trovano undicesimi in Premier League, addirittura ad undici punti dalla zona Champions, anche se con una partita in meno rispetto al Tottenham quarto. Questo campionato decisamente sottotono, portano la dirigenza a sondare altri allenatori in vista della prossima stagione.

Il Chelsea monitora altri allenatori: Potter sempre più in bilico

Come detto, complice la pessima stagione svolta fin qui, il futuro del tecnico Potter sulla panchina del Chelsea è sempre più in bilico.

La brutta stagione svolta fin qui, soprattutto in Premier League, stanno portando la dirigenza inglese a valutare attentamente il futuro del tecnico ex Brighton, che rischia seriamente di lasciare il club londinese al termine della stagione. Il Chelsea, infatti, si sta guardando introno alla ricerca del profilo giusto a cui affidare le redini della squadra in futuro. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino si sarebbe proposto alla dirigenza per allenare il club a partire dalla prossima stagione. Il Chelsea avrebbe seguito l’ex Spurs anche lo scorso anno ma, ad oggi, i blues non sembrano aver tentato alcun approccio per portarlo a Stamford Bridge. Un punto a favore di Potter però c’è, ed è il buon rapporto con i calciatori. The Athletic, infatti, specifica che il tecnico inglese non crea nessun problema alla squadra, con i calciatori che stanno facendo il proprio percorso serenamente. Insomma, il futuro di Potter è sempre più in bilico, e sarà chiamato ad invertire la rotta per provare ad ottenere la riconferma anche per la prossima stagione.