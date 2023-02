Clamoroso De Siervo: “Riconsiderare penalizzazione Juve”

A tenere banco in questo periodo è il caso legato alle plusvalenze, che vede coinvolta la Juventus.

La vecchia signora, infatti, si è vista penalizzare di 15 punti in campionato, con le sanzioni che potrebbero essere ancora più pesanti di quelle già inflitte. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è tornato a parlare dell’argomento con un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, mostrando il proprio disappunto per la sanzione arrivata a campionato in corso.

De Siervo non ha dubbi: “Elemento di alterazione”

De Siervo ha mostrato tutto il proprio disappunto per le sanzioni inflitte alla Juventus, specificando che “il mio disappunto è relativo al fatto che si sia voluti intervenire durante il campionato: questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano”. Parole importanti quelle rilasciate dall’amministratore delegato della Serie A, che spera venga fatto un passo indietro per non rischiare di alterare definitivamente il campionato.