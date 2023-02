Vlahovic può dire addio: scambio da urlo in Premier

Dusan Vlahovic è tornato più carico che mai dopo il lungo stop: idea cessione in estate, super scambio in Premier League

Un ritorno al passato per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus è tornato protagonista in maglia bianconera dopo tanti mesi di inattività a causa della pubalgia che l’ha tormentato per diverso tempo. Ora il centravanti bianconero vuole continuare a segnare gol importanti, anche in Europa League per riportare la compagine torinese più in alto possibile.

Il suo futuro resta ancora in bilico con la possibilità anche di vederlo altrove in estate con una cessione super. La Juventus dovrà monitorare attentamente ogni piccolo passaggio anche visti i possibili rischi che corre con la manovra stipendi. Nel frattempo, la dirigenza bianconera è al lavoro tra acquisti e cessioni da urlo: l’ex Fiorentina è sempre nel mirino delle big d’Europa che l’hanno visionato attentamente. E così anche il Chelsea potrebbe provare il colpo da urlo per rinforzare ancora il reparto offensivo dei Blues. Ancora una sconfitta in Champions League per la compagine inglese guidata da Potter, che non sta collezionando risultati positivi dopo una sessione invernale di calciomercato da non crederci.

Vlahovic, colpo da urlo per l’attacco del Chelsea

Dusan Vlahovic potrebbe essere la ciliegina sulla torta per l’attacco del Chelsea: un centravanti completo capace di giocare sia in coppia che come unico riferimento davanti. Potente e scattante, Allegri si affiderà ai suoi gol per rientrare nelle primissime posizioni in campionato dopo la penalizzazione di 15 punti.

Il top club della Premier League potrebbe così inserire nella trattativa anche il talentuoso giocatore del Chelsea, Mason Mount, che non rientrerebbe più nei piani del manager Potter. Dopo i numerosi acquisti a gennaio, qualcosa cambierà in estate con top player del Chelsea verso l’addio. Novità importanti ci saranno nelle prossime settimane per provare così a pensare già alla prossima stagione. La Juventus vuole tornare alla ribalta con la maxi rivoluzione estiva tra acquisti e cessioni eccellenti.