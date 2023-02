Dybala tradisce la Roma e resta in Serie A

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già attive per programmare il calciomercato del futuro.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli in estate. Il reparto che i rossoneri intendono rimpolpare è l’attacco, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, i rossoneri sembrano aver individuato in Paulo Dybala il calciatore ideale per completare il pacchetto offensivo. Per arrivare al campione del mondo, però, ci sarà da centrare un obiettivo in questa ultima parte di stagione.

Il Milan pensa a Dybala: serve la Champions

Il calciatore che la dirigenza rossonera vuole provare a regalare a Stefano Pioli è Paulo Dybala, fresco campione del mondo con l'Argentina di proprietà della Roma.

Il calciatore che la dirigenza rossonera vuole provare a regalare a Stefano Pioli è Paulo Dybala, fresco campione del mondo con l’Argentina di proprietà della Roma. Il calciatore, in una recente intervista, ha spaventato i tifosi giallorossi, dichiarando di non sapere cosa farà in futuro. Il Milan sta costantemente monitorando la situazione della Joya ma, per provare a portarlo in rossonero, occorrerà centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per il Milan, che andrebbe a potenziare pesantemente l’attacco a disposizione del tecnico. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con Dybala che potrebbe lasciare la capitale dopo solo un anno dal suo arrivo.