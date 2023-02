Tre super club sul bomber spagnolo: affare da 30 milioni di euro

Il centravanti può seriamente dire addio a giugno. In tre sono pronti a provarci. Nel frattempo il suo attuale club ha già fissato il prezzo

E’ vero, siamo in pieno febbraio, ma nonostante questo c’è sempre tempo e modo per poter parlare a proposito di calciomercato. Fatta eccezione per Thuram, infatti, ci sono anche tanti altri attaccanti in scadenza di contratto che starebbero facendo gola a diversi club.

Da Asensio a Firmino, passando anche per l’ala sinistra del Crystal Palace Wilfried Zaha…Fino ad arrivare anche a due mostri sacri come Benzema e Messi. Questi sono solamente alcuni dei tanti giocatori legati ai rispettivi club sino a giugno. In tanti potrebbero non rinnovare, così come potrebbero, eventualmente, anche dire addio a zero (ipotesi più concreta fino a questo momento). Tra i tanti attaccanti che potrebbero dire addio però, anche se non a titolo gratuito, c’è n’è anche un altro che si sta rendendo protagonista di ottime cose in stagione.

Stiamo parlando di Borja Iglesias, attuale centravanti del Real Betis che ha già realizzato 9 reti in stagione. Nonostante il contratto che lo vede, in teoria, legato al fianco degli spagnoli sino al 2026, l’ex Real Saragozza ed Espanyol starebbe seriamente pensando di fare le valigie. Tre i club che osservano attentamente la situazione, dove tra questi ci sono anche Juventus e Inter. Cosa fanno sapere ‘Los Verdiblancos’ nel mentre? E’ semplice da capire…Ed ora ve lo sveliamo subito.

Calciomercato: Juventus, Inter e Tottenham pensano a Borja Iglesias. Betis disposto a cederlo a 30 milioni

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Fichajes.net’ nelle ultime ore: Juventus, Inter e Tottenham starebbero seriamente pensando all’eventuale ingaggio di Borja Iglesias in vista della prossima stagione.

Trattasi di un centravanti forte fisicamente, abile nel saper giocare di spalle alla porta, ma soprattutto in grado di fare gol. Sono questi i maggiori punti di forza dello spagnolo. Lo stesso Iglesias, poi, si è messo in luce anche con i suoi 4 assist totalizzati nel corso di quest’annata: sinonimo che il classe ’93 riesce sempre e comunque a mettersi a disposizione della propria squadra. Non è un caso, infatti, che sia riuscito, a suon di buone prestazioni, ad attirare l’attenzione dei tre club di cui vi abbiamo appena parlato fino ad ora. Al tempo stesso, poi, anche il Real Betis si è detto favorevole ad una sua potenziale cessione, ma non intende privarsene a fronte di un’offerta inferiore ai 30 milioni di euro.