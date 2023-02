Real a caccia dell’erede di Alaba: blitz in Serie A

Il calciomercato del Real potrebbe essere totalmente stravolto da un giocatore del massimo campionato italiano: ecco tutti i dettagli

Anche il Real sta facendo i conti in anticipo col calciomercato estivo. Con la finestra invernale trascorsa per i ‘Galacticos’ è giunto finalmente il momento di tirare le somme. E capire dunque il punto preciso a cui si vuole ambire.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti sta incontrando delle piccole problematiche soprattutto in Liga, complice anche un ottimo stato di forma esibito da parte dei rivali del Barça.

Anche in una squadra apparentemente così spaziale ci sono in realtà delle criticità. Se è vero che il centrocampo madrileno è sicuramente un reparto immacolato, non si può di certo dire lo stesso della retroguardia.

Il sito spagnolo ‘El gol digital’ ha divulgato una notizia riguardante l’ennesimo stop fisico di David Alaba. Il laterale austriaco non è affatto una certezza per il club spagnolo, cosa che ha reso impellente la ricerca di un sostituto che sia all’altezza.

Ma le alternative in panchina non sono poi così tante. Il contratto di Nacho scadrà infatti il 30 giugno del 2023, e il club che attualmente ne detiene la proprietà non sembra intenzionato a proporre alcun rinnovo.

Ragion per cui sarà necessario mettere mano al proprio salvadanaio, per riuscire a tirare fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro. La soluzione in vista del futuro potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Malgrado tutti i potenziali difetti il campionato italiano presenta una notevole abbondanza di difensori di qualità. Giovani, forti e soprattutto di grandi prospettiva. L’ideale per una piazza esigente come quella che presidia la parte “bianca” di Madrid.

Questo gioiello direttamente dal campionato nostrano potrebbe essere in grado di colmare le carenze difensive del Real. Cosa certamente non facile, ma che un giocatore di simile caratura potrebbe riuscire a fare senza problemi.

Bastoni al Real: l’idea stuzzica il Real

L’eventuale approdo di Bastoni al Real Madrid sarebbe un colpo di scena davvero clamoroso.

Tempo fa si pensava che il giovane centrale italiano fosse in procinto di raggiungere Antonio Conte a Londra, ma così non è stato. La sua destinazione potrebbe essere un’altra. Con Alaba e Nacho ormai sempre più ai margini della rosa, il suo nome farebbe comodo.

Bastoni è attualmente in scadenza per il 2024, e in caso di mancato rinnovo gli spagnoli potrebbero attuare il loro blitz. Un mancino così educato sarebbe una manna dal cielo per una difesa ad oggi così poco ordinata. Ma la prima scelta rimane comunque Gvardiol.

L’Inter presumibilmente potrebbe chiedere sui 60 milioni di euro per il giovane. Il centrale croato, anch’egli mancino, costerebbe indubbiamente di più. Insomma, vada come vada nei prossimi mesi se ne vedranno davvero delle belle.