Bastoni va da Conte: l’Inter si consola con il doppio colpo

Conte affonda gli artigli in casa Inter. Già pronto il super colpo da parte dei nerazzurri

Il difensore in scadenza nel 2024 Alessandro Bastoni è sempre stato un oggetto del desiderio di Antonio Conte.

Finora il Tottenham non ha mai affondato il colpo ma sta per aprirsi uno scenario a dir poco interessante, che coinvolgerebbe molte squadre in un effetto domino assai intrigante. Simone Inzaghi deve prepararsi a salutare Bastoni, ma c’è qualcosa in ballo che potrebbe consolarlo ampiamente, come confermato dal patron dell’Inter Steven Zhang.

Bastoni al Tottenham, via libera per due gioielli all’Inter

Alessandro Bastoni è valutato circa 60 milioni di euro e attualmente i discorsi per il suo rinnovo sembrano essersi complicati, anzi sarebbero in alto mare e a rischio congelamento. Inutile dire che Antonio Conte è pronto ad approfittare della situazione e Zhang, dal canto suo, ha dichiarato apertamente che di incedibili nella sua Inter non ce ne sono. Quindi di fronte a un’offerta corposa, la dirigenza nerazzurra potrebbe lasciar partire Alessandro Bastoni, soprattutto per incassare e reinvestire il discreto tesoretto.

Inzaghi infatti potrebbe consolarsi col difensore centrale Giorgio Scalvini (Atalanta) e col centrocampista Davide Frattesi, da sempre in orbita Inter. Bastoni sta fornendo ottime prestazioni e in questa stagione ha servito anche due assist nelle 13 apparizioni tra campionato e coppa. La sua partenza metterebbe a disposizione di Inzaghi un gruzzolo da poter spendere per Scalvini e Frattesi le cui valutazioni nel complesso dovrebbero comportare una spesa di circa 40 milioni al massimo. Perdere un pezzo importante come Bastoni, inoltre giovanissimo (23 anni) è sicuramente una brutta tegola per Simone Inzaghi, tuttavia i due ragazzi come colpi di “consolazione” garantirebbero una certa continuità e una progettualità a lungo termine. L’Inter è aperta a offerte, purché rispecchino il real valore del giocatore e al contempo possano giovare alle casse del club.