Osimhen eccelle anche in Europa: pronto l’addio in estate dall’Italia

Victor Osimhen è stato decisivo anche nell’ottavo di finale contro l’Eintracht di Francoforte: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo i trionfi nel campionato italiano di Serie A, visto il vantaggio enorme sull’Inter di Simone Inzaghi seconda in classifica, ha messo il suo marchio anche in Champions League in occasione dell’andata dell’ottavo di finale di Champions League.

Gli azzurri infatti, nel primo match continentale dopo la fase a gironi, si sono imposti sull’Eintracht di Francoforte per due reti a zero grazie alle realizzazioni di Victor Osimhen, centravanti nigeriano arrivato al Napoli dal Lille, e Giovanni Di Lorenzo, capitano della squadra partenopea approdato in azzurro dall’Empoli. Il primo, dopo un paio di stagione condizionate dagli infortuni, è finalmente esploso sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, tecnico che sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto dopo oltre trent’anni e dopo l’epopea di Diego Armando Maradona. Osimhen è uno dei protagonisti di questo grandissimo exploit tanto da finire nel mirino, in sede di calciomercato in vista della prossima estate, del Real Madrid di Carlo Ancelotti, uscito trionfante ieri dalla sfida di Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Napoli, Osimhen nel mirino del Real Madrid

Victor Osimhen, centravanti del Napoli di Luciano Spalletti, si sta affermando come uno degli attaccanti di massimo rilievo nel palcoscenico europeo. Il bomber nigeriano sta infatti raggiungendo una valutazione altissima dettata dai gol, messi a segno a raffica sia in Champions League che in Serie A, e dall’apporto dato al gioco della squadra.

Il Napoli valuta infatti Osimhen una cifra non inferiore ai 130 milioni di euro, numeri monstre che potrebbero spaventare il Real Madrid di Florentino Perez. I Blancos però, che stavano seguendo Vlahovic da qualche tempo, sembrano aver sportato il loro mirino proprio sul bomber nigeriano per il futuro del reparto offensivo delle Merengues.