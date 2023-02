L’ex al posto di Inzaghi: all’Inter con un fedelissimo

Il tecnico piacentino non è a rischio ma c’è un solo nome che prenderebbe il suo posto in caso di cambio panchina, con sé porterebbe un calciatore di livello

Manca pochissimo all’incontro di Champions League tra Inter e Porto, valevole per l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Il tecnico Simone Inzaghi incrocerà ancora una volta il suo ex compagno, nonché vecchia conoscenza di Serie A, Sergio Conceicao.

E quest’ultimo, di recente, è stato accostato proprio alla panchina nerazzurra nel caso in cui la dirigenza dovesse sollevare il piacentino dall’incarico per il mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali. Al momento, tuttavia, non sembrerebbe affatto una soluzione necessaria.

Calciomercato, Conceicao chiede Otavio: primo colpo in nerazzurro

Ciononostante, semmai Conceicao fosse realmente interessato a prendere in carico la gestione dell’Inter nel prossimo futuro, probabilmente chiederebbe alla dirigenza nerazzurra l’immediato acquisto di uno dei suoi elementi di punta per tappare qualche criticità.

Si tratta del fantasista Otavio, già nazionale portoghese, destinato a grandi cose in Europa. L’unica difficoltà consisterebbe nell’elevato costo del cartellino, stimato intorno ai 30 milioni di euro. Oltre al fatto che storicamente la dirigenza del Porto è restia alla cessione dei propri talenti a meno di grandissime occasioni di mercato come avvenuto in passato con Diaz al Liverpool.