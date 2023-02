Il top club tenta De Zerbi: così cambia tutto

Il futuro di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ancora al centro di voci di mercato: sorpresa dalla Premier

Superato il giro di boa, le squadre di tutta Europa hanno intenzione di chiudere al meglio l’attuale stagione per programmare quella che verrà.

Aria di grandi cambiamenti tra le società di tutta Europa che, tra squadra e panchina, rischiano di regalare non poche sorprese. E tra i nomi che hanno monopolizzato l’attenzione continua ad esserci quello di Roberto De Zerbi. L’allenatore bresciano, approdato al Brighton lo scorso settembre, ha estimatori sparsi per l’Europa. Con due partite in meno rispetto al Tottenham quarto in classifica, la squadra di De Zerbi ha tutte le possibilità di lottare per un posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Un rendimento importante che potrebbe portare lontano dal Brighton lo stesso De Zerbi che, sotto contratto fino al 2026, può ambire ad approdare in uno dei più importanti club del mondo. A lui ci ha pensato la Juventus così come il Milan e non solo. Anche se adesso, la possibilità che l’allenatore 43enne faccia ritorno in Serie A, sembrano assottigliarsi in vista di giugno.

De Zerbi ancora in Premier: la situazione

Tentazione importantissima che arriva dalla Premier League, ancora, per De Zerbi. Perchè il Liverpool, dopo il clamoroso tonfo europeo contro il Real Madrid, potrebbe anche decidere di cambiare guida tecnica al termine dell’annata.

Con Jurgen Klopp lontano dai ‘Reds’, quindi, il nome che piace non poco è proprio quello dell’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk. De Zerbi, che ha elogiato a più riprese il calcio inglese, potrebbe dunque decidere di continuare in Premier League rilanciando proprio il Liverpool che in campionato ha collezionato fino a questo momento proprio gli stessi punti del Brighton. Un tracollo, quello della squadra di Klopp, che potrebbe quindi necessitare dell’arrivo di un nuovo allenatore: e De Zerbi resta tra i preferiti della dirigenza dei ‘Reds’ per la prossima stagione.