Tutti pazzi per Baschirotto: assalto totale, cosa sta succedendo

Federico Baschirotto è la sorpresa della Serie A: per il difensore del Lecce nemmeno un minuto saltato. Ora le big d’Italia ci provano

Ben tre gol realizzati in massima serie italiana alla sua prima stagione: Federico Baschirotto ha conquistato già tutti per la sua forza fisica. Finora non ha saltato nessun minuto con il Lecce essendo protagonista indiscusso della formazione pugliese guidata da Marco Baroni.

Una nuova intuizione da urlo per Corvino che ha saputo costruire una rosa con innesti di qualità seppur provenienti dalla Serie B o da campionato minori. Ora Baschirotto ha attirato gli interessi delle big d’Italia, come Juventus e Roma, che hanno bisogno di elementi per rinforzare le rispettive difese come riportato dal portale Calciomercato.it. Ora anche il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, potrebbe convocarlo per dargli una chance in maglia azzurra dopo la sua stagione da urlo. Ormai si parla soltanto di lui in Serie A: all’età di 26 anni per il difensore veneto è arrivata la chance tanto attese dopo aver girovagato in piazze come Forlì, Viterbo, Cuneo e Ascoli.

Lecce, Baschirotto può dire già addio

Un difensore duro e arcigno con Pantaleo Corvino che ci ha visto ancora giusto. Per tanti mesi l’ha monitorato ad Ascoli venendo colpito dalla sua fisicità e rapidità. Un colpo importante per il Lecce che continua a stupire tutti con le vittorie importanti come quella collezionata a Bergamo contro l’Atalanta.

Una personalità fuori dal comune per il centrale dei salentini che si è messo in mostra in questa stagione. Un giocatore che è stato decisivo anche in area di rigore avversaria grazie al suo colpo di testa davvero mortifero. Baschirotto potrebbe fare così le fortune di Juventus o Roma in vista della prossima stagione. Il Lecce sarebbe sul punto di mettere a segno una plusvalenza importante sulla valutazione di circa 15 milioni di euro.