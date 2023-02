Colpo Messi, ora si può: c’è già stato l’incontro

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al calciomercato estivo.

Tra questi troviamo il Barcellona, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Xavi in estate. Il reparto che la dirigenza intende rimpolpare è l’attacco, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, il Barca starebbe lavorando per il grande ritorno, ritorno che manderebbe in estasi tutto il popolo blaugrana.

Il Barcellona lavora al grande ritorno: Messi obiettivo concreto

Come detto, il Barcellona è già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

I blaugrana, infatti, sognano in grande, tanto che starebbero lavorando per riportare Leo Messi in Spagna. Stando a quanto riportato dal programma Tot Costa, il fuoriclasse argentino è l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo. Già nei giorno scorsi Jorge Messi, papà di Leo, ha incontrato il presidente Laporta per discutere del futuro del campione del mondo che, ricordiamo, vedrà scadere il proprio contratto con il Paris Saint Germain a giugno. Nonostante la voglia del club francese di prolungare il contratto l’accordo non è ancora stato trovato, e questo permette agli spagnoli di provare ad imbastire una trattativa. Uno degli ostacoli più grandi per il buon esito dell’operazione riguarda l’ingaggio dell’argentino, viste le riduzioni che dovrà fare il Barcellona per le condizioni economiche imposte dalla Liga. Messi, infatti, sarà costretto a ridursi il salario se vorrà tornare al Camp Nou per chiudere la propria carriera. Non si preannuncia una trattativa semplice, ma il primo passo per riportare ‘La Pulce‘ a casa è già stato fatto.