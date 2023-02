Tentazione Di Maria: così tradisce la Juventus

Angel Di Maria è sempre decisivo con la maglia della Juventus, ma in estate potrebbe già andare via: la suggestione

Quattro gol e tre assist decisivi in Serie A, ma ora Massimiliano Allegri vorrebbe da lui qualcosa in più da Angel Di Maria anche in Europa League. “El Fideo” scenderà in campo giovedì sera nella sfida di ritorno contro il Nantes (all’andata 1-1 a Torino). Servirà la sua esperienza per superare l’ostica compagine francese, ma i bianconeri ci crederanno fino in fondo.

Arrivato in estate, si è messo subito a disposizione della Juventus. Per prepararsi al meglio al Mondiale vinto con l’Argentina, il talentuoso giocatore bianconero ha saltato anche diverse partite per infortunio per non rischiare. Da gennaio è tornato più carico che mai per mettersi a completa disposizione dell’allenatore livornese, che vorrebbe a tutti i costi la sua esperienza in campo internazionale per cercare di passare il turno in Europa League. La sua voglia di tornare in Argentina per concludere la carriera è nota a tutti, ma ora potrebbe continuare ancora ad essere protagonista in Europa.

Juventus, Di Maria l’arma in più: suggestione addio

In Premier League tanti top club inglesi avrebbero pensato a lui, in modo particolare il Newcastle che vorrebbe così essere decisivo per allestire una rosa competitiva per dire la sua anche in Champions League in vista della prossima stagione. Di Maria regala perle in ogni sfida diventando un giocatore universale e di assoluto affidamento: la Juventus cercherà da lui i gol decisivi anche in campo internazionale a partire dalla sfida di ritorno contro il Nantes.

Novità importanti circa il suo futuro che saranno più chiare a partire dalle prossime settimane: tante big della Premier League continuano a pensare a lui come rinforzo in attacco di assoluto livello. Un talento fuori dal comune che delizia ancora con le sue giocate da campione universale.