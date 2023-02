Gratis all’Inter, Marotta frega Juve e Napoli

Poche presenze in stagione, ora andrà via in estate: occasione d’oro per l’Inter che vuole superare la concorrenza di Juventus e Napoli

Tutto cambia velocemente nel calcio: basta un infortunio per stare fuori per tanto tempo e così non c’è alcuna possibilità di continuare la propria avventura. Così l’Inter starebbe pensando ad un colpo suggestivo a parametro zero: la società nerazzurra è pronta a fregare Juventus e Napoli, che vogliono dire la loro in ottica calciomercato.

Secondo il ds del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ci sarà l’addio in estate per Mahmoud Dahoud. Il suo contratto scadrà nella prossima estate e così potrebbe esserci la cessione: “Per molto tempo è stato fuori a causa dell’infortunio alla spalla. Durante la sua assenza, altri giocatori hanno colto l’occasione. Nella scorsa settimana abbiamo parlato a lungo e gli ho comunicato che non gli sarà prolungato il contratto in estate”. In questa stagione ha collezionato soltanto sei presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania: ora l’Inter potrebbe fiutare il colpo a parametro zero superando la concorrenza di Juventus e Napoli.

Dahoud verso l’addio, l’Inter ci prova

Come rivelato anche dal portale Sport1, i suoi agenti sono già al lavoro per trovargli una sistemazione adeguata il prima possibile. Tanti top club d’Europa potrebbero così accogliere il rosa il centrocampista del Borussia Dortmund, pronto a dire addio in estate.

Novità importanti in vista della prossima stagione con i top club d’Italia che si sono già mossi per allestire squadre competitive in ottica futura. L’Inter proverà così a mettere su una rosa di assoluto valore per essere protagnista ancora in campo internazionale dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Juventus e Napoli dovranno virare su altri obiettivi con l’ad Marotta sempre molto attento alle situazione di parametro zero in estate.