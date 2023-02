Dal Barcellona al Milan: svolta a destra per Pioli

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già in movimento per programmare il calciomercato estivo.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Pioli in estate. Il reparto che i rossoneri intendono rinforzare è l’attacco, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. La dirigenza, infatti, è alla ricerca di un esterno destro di piede mancino, in modo da garantire più opzioni offensive al tecnico emiliano.

Il Milan a caccia di esterni: ipotesi Malcom

Come detto, il Milan sembra già intenzionato a programmare il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione.

Un esterno destro di piede mancino è il profilo che la società sta cercando con maggiore insistenza. Il nome che potrebbe fare al caso dei rossoneri è il brasiliano Malcom, classe 1997 di proprietà dello Zenit. Il calciatore, acquistato dai russi circa tre anni fa dal Barcellona per 40 milioni di euro, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, realizzando 15 reti e fornendo 7 assist in 23 presenze. Il brasiliano avrebbe voglia di provare una nuova avventura e, proprio per questo, sembra essere stato proposto al Milan che ci sta seriamente pensando. Si tratterebbe di un colpo importante per Pioli, che andrebbe ad aumentare il tasso tecnico del reparto offensivo. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con lo Zenit nel 2027 e, per questo motivo, per strapparlo alla squadra russa occorrerà un’offerta importante. Il calciomercato sembra già entrare nel vivo, con il Milan che sta provando a regalare il primo tassello importante a Stefano Pioli.