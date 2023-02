L’avviso di Ausilio a Lukaku: “Sa di essere in debito”

Romelu Lukaku è pronto a stupire tutti dopo un girone d’andata da dimenticare: Ausilio ha svelato tutta la verità

L’attaccante belga dell’Inter è tornato protagonista con il gol realizzato in Serie A nella vittoria contro l’Udinese. Un successo importante per i nerazzurri che potranno così continuare a difendere la seconda posizione in classifica. Romelu Lukaku vuole essere il valore aggiunto da febbraio in poi dopo un girone d’andata da dimenticare a causa dei profili fisici.

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, è tornato a parlare ai microfoni di Calciomercato.it delle qualità dell’attaccante belga durante l’evento ‘UNITED For Ukraine’ a sostegno della popolazione Ucraina: “Sta migliorando dopo ogni allenamento: ha voglia di dimostrare tanto. Sa di essere in debito visto che è stato infortunato: è stato davvero molto pesante”. Poi ha aggiunto nel dettaglio: “Sono tranquillo dopo quello che sto vedendo in questi giorni. Nella seconda parte di stagione sarà più importante, un Lukaku all’altezza”. Ora il centravanti nerazzurro non vede l’ora di essere protagonista nuovamente in Champions League per tornare a mettere il suo sigillo. Dopo il Mondiale opaco, l’ex Chelsea vuole tornare ad essere decisivo come diverse stagioni fa quando trionfò in maglia nerazzurra sotto la gestione di Antonio Conte.