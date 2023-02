Dalla Juventus alla Premietr: la nuova destinazione di Rabiot

Il contratto di Rabiot con la Juventus è attualmente in scadenza. Una big europea in particolare si è fatta avanti per approfittarne

Rabiot si trova attualmente in scadenza con la Juventus. All’orizzonte non si riesce a scorgere alcuna traccia di rinnovo. Nel frattempo i giorni passano, e la fatidica stagione estiva si avvicina in maniera sempre più insistente.

Pianificare le cessioni e gli acquisti quanto prima è di fondamentale importanza. Ma soprattutto, cosa da non sottovalutare, i rinnovi. Che per i bianconeri ad oggi rappresentano un rompicapo davvero difficile da risolvere.

Tempo fa, poco dopo la fine dei Mondiali in Qatar, si era parlato di uno scambio con Rabiot protagonista. La trattativa in questione poi non è decollata, lasciando così che il francese proseguisse il suo percorso a Torino.

L’attuale contratto del centrocampista francese scadrà il 30 giugno 2023. L’idea più sensata sarebbe quella di proporgli un rinnovo che consenta così di monetizzare. Ma l’opzione in questione risulta assai improbabile.

Per mancanza di tempo, per questione di altre priorità e soprattutto per via della volontà del giocatore che sarebbe eventualmente contraria. La situazione complicata che la Juve sta attraversando impone certamente delle cessioni.

Perdere i propri tasselli a parametro zero non porterebbe a niente di buono. Anzi, visti i precedenti sarebbe un guaio abbastanza grosso. Se l’idea di rinnovo menzionata poche righe sopra si avverasse, il club proprietario potrebbe chiedere dai 20 milioni in su.

Ma un rendimento ultimamente non all’altezza ed una situazione contrattuale ancora in bilico lo rendono economicamente poco appetibile. A parametro zero sarebbe chiaramente tutta un’altra storia.

I club che vogliono farsi avanti sono tanti. Ma uno in particolare sembra essersi mostrato molto più interessato degli altri. In una situazione così difficile le big europee sono sempre pronte ad approfittarne. Ecco quindi chi si è fatto avanti per il francese.

Rabiot all’Arsenal, Arteta lo vuole a Londra

Secondo il sito sportivo spagnolo ‘Fichajes’ Rabiot potrebbe essere il target ideale per l’Arsenal. Arteta avrebbe bisogno di uno come lui a centrocampo. E questo è un concetto che vale a prescindere dalla presenza o meno del nuovo acquisto Jorginho.

L’ingaggio di Rabiot stando agli ultimi dati è di circa 7 milioni di euro netti su base annuale. Cifra che eventualmente l’Arsenal non avrebbe problemi a sostenere, vista la liquidità economica delle squadre inglesi.

Un parametro zero del suo calibro farebbe davvero comodo ai Gunners, i quali sembrano pronti a farsi avanti per lui in caso di scadenza di contratto definitiva.

Andrea Marras