Trattativa interrotta: Mount-Juventus, cosa può succedere

La situazione di Mason Mount col Chelsea non sembra convincere il suo club proprietario. La Juve potrebbe dunque approfittarne: ecco come.

Mason Mount è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più preziosi del Chelsea. Classe 1999, è un ottimo trequartista che in casi di estrema urgenza può anche svolgere ottimamente il compito di ala.

Visione di gioco sopraffina e tecnica sublime sono solamente due delle sue armi migliori. Qualità che alle grandi squadre europee non sono affatto sfuggite. Così il cammino tra la squadra londinese e i bianconeri è arrivato nuovamente a ricongiungersi in un punto unico.

Tempo fa c’era stata infatti una proposta di scambio con Chiesa. Trattativa mai decollata, ma che aveva fatto tentennare non poco la dirigenza bianconera. Alla fine si è optato per lasciare tutto così come è oggi.

Ma un nuovo sviluppo di questa eterna vicenda potrebbe aver mescolato ancora una volta le carte in tavola. Stando al sito web inglese The Athetlic il giovane talento inglese non sembra disposto a rinnovare con i Blues.

🚨 EXCL: Mason Mount contract talks halted while Chelsea focus on PL/CL. Not expected to resume until summer – when club intend to agree new deal for 24yo or sell. #CFC presented several offers last summer + autumn but rejected by midfielder @TheAthleticFC https://t.co/XfvlU7KRuX — David Ornstein (@David_Ornstein) February 20, 2023

La squadra vorrebbe giustamente concentrarsi sul campionato, che in questa porzione di 2023 ormai trascorsa non ha rivelato chissà quali esiti indimenticabili. Allegri nel frattempo medita il colpaccio.

Le pretendenti chiaramente sono anche altre. Ma il 24enne potrebbe essere particolarmente utile alla causa bianconera. Viste le numerose assenze e le probabili cessioni imminenti della squadra, la sua tecnica potrebbe tornare utile.

I Blues potrebbero pensare di cederlo già dalla prossima estate. Cosa che inviterebbe le concorrenti a ragionare con calma, prima di avventarsi in un forcing troppo frettoloso.

Come può essere utile Mount alla Juve

Un giocatore del calibro di Mason Mount potrebbe essere molto utile alla Juve.

La sua posizione ideale è quella di trequartista, anche se giocando da ala non lo si snatura di chissà quanto. Destro naturale, potrebbe essere un ottimo rincalzo di Kostic. I due hanno caratteristiche differenti, ma una maggiore spinta tecnica sarebbe utile anche in caso di partenza di Chiesa.

Alla luce di questo l’accostamento alla Juve non è affatto casuale. L’unico ostacolo eventualmente sarebbe il prezzo. Il Chelsea potrebbe infatti chiedere almeno 50 milioni di euro.

C’è inoltre da considerare un ingaggio del giocatore pari a 4,6 milioni di sterline all’anno. Cifra ad oggi insostenibile per la Juventus, la quale per via delle sanzioni e di una situazione in cui è obbligata a cedere potrebbe non permettersi una spesa simile.

Specie se considera che l’eventuale esclusione dalle Coppe europee ridurrebbe in maniera drastica l’appeal che la squadra ha verso giocatori del genere.

Andrea Marras