Dal Mondiale alla Serie A: è sfida Juve-Inter per il gioiello

Il classe 2002, già messosi in mostra nell’ultimo Mondiale, è nel mirino delle due grandi rivali: lotta di mercato in vista

La ricerca di giovani talenti sui quali non sono ancora arrivate le grinfie dei top club europei è una costante del modus operandi delle società italiane, che ormai da tempo non possono competere economicamente con le superpotenze del Vecchio Continente in ipotetiche aste per l’acquisto di promettenti profili in erba.

Juventus ed Inter, alle prese coi rispettivi problemi di bilancio e con un futuro che, soprattutto nel caso dei bianconeri, potrebbe riservare una drastica contrazione dei ricavi, hanno drizzato le antenne sui giovani calciatori ancora non associati ai grandi club. Tra questi, ce n’è uno che nonostante abbia da poco compiuto 20 anni, può già vantare 23 presenze con la maglia della sua Nazionale. Il centrocampista, brillante anche in Liga con la maglia del Valencia, potrebbe essere perfetto per sostituire Marcelo Brozovic all’Inter. Oppure, con i dovuti accorgimenti, prendere il posto di Adrien Rabiot alla Juve.

Musah nel mirino di Juve e Inter

Stiamo parlando di Yunus Musah, uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo. Lo statunitense, strappato dal club spagnolo alle Giovanili dell’Arsenal 4 anni fa, è ormai un punto fermo della squadra iberica. I suoi progressi non sono passati inosservati, suscitando l’interesse di acuni grandi club.

Come detto, per le rispettive esigenze, il giovane american potrebbe essere l’innesto perfetto per Allegri e Inzaghi. Il problema, dopo la kerrmesse mondiale, è il costo: siamo già sui 25 milioni di valutazione, complice il lungo contratto in scadenza nel 2026. La concorrenza, da parte soprattutto di alcuni club di Premiere, avrebbe già bussato alla porta della dirigenza giallorossonera, che valuta con attenzione le offerte. Anche il Valencia versa in condizioni finanziarie disastrose, del resto: la partenza del gioiello a fine anno appare scontata.