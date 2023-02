Ribaltone in panchina e ritorno clamoroso: decisione presa

Un club sta vivendo un momento abbastanza complicato in termini di risultati e per questo la panchina scotta: i tifosi vogliono il ritorno

Le stagioni sono lunghe e il percorso è tortuoso. Non sempre si riesce a mantenere una certa costanza a livello di risultati, anzi. Nell’arco di un’intera annata, può capitare di perdere la bussola e mettere a referto numerosi scivoloni. Basti pensare a ciò che è accaduto al Milan dall’inizio del 2023.

I rossoneri si sono resi protagonisti in negativi di molti passi falsi nell’ultimo periodo, tant’è che tanti tifosi hanno perso la fiducia in Stefano Pioli e vorrebbero l’esonero del tecnico di Parma. C’è, inoltre, chi è in grado di realizzare spese folli in ambito di calciomercato, ma non basta soltanto il denaro. Servono le idee. E la dimostrazione chiara di questo concetto è il Chelsea targato Graham Potter. Da Koulibaly a Joao Felix ed Enzo Fernandez: i ‘Blues’ hanno sborsato quasi mezzo miliardo per dare vita ad una super squadra, che fa invidia a chiunque. Nonostante ciò, però, i risultati stanno deludendo le attese. Gli inglesi, attualmente, occupano la decima posizione della classifica di Premier League con un magrissimo bottino di 31 punti e la zona Champions League dista ben dieci lunghezze.

Chelsea, Potter (per ora) resta: i tifosi rivogliono Tuchel

Un rendimento assolutamente non all’altezza, che per forza di cose rende traballante la panchina di Potter. Il patron Todd Boehly, dal canto suo, intende proseguire ancora il percorso calcistico con l’ex Brighton.

Ma dall’altra parte abbiamo diversi supporters del Chelsea che sarebbero felici di rivedere al comando Thomas Tuchel, esonerato dalla società ad inizio stagione. Quello del tedesco, accostato più volte anche alla Juventus per l’eventuale dopo Allegri, sarebbe senza dubbio un ritorno clamoroso e non è da escludere che possa rappresentare la mossa ideale per il Chelsea nei mesi a venire.