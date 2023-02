Abraham in Premier, la Roma si cautela: sfida a Juve e Inter

Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare.

Nonostante una seconda parte di stagione da giocare, molte società sono già attive per la programmazione della prossima stagione.

Tra le squadre più attive troviamo la Roma, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho in estate. Oltre ai nuovi innesti, però, la società giallorossa è attiva anche sul fronte delle cessioni. Un calciatore che può lasciare la capitale al termine della stagione è Tammy Abraham, che ha svariate richieste dalla Premier League. In caso di addio da parte del classe 97 la Roma non vuole farsi trovare impreparata, tanto che avrebbe già individuato il profilo giusto a cui affidare il proprio reparto avanzato.

Possibile addio di Abraham, la Roma si guarda intorno: occhi su Firmino

Come detto, la Roma sembra già iniziare a programmare il prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Con Tammy Abraham che potrebbe fare ritorno in Inghilterra, la dirigenza sembra avere le idee chiare su chi provare a regalare allo special one. Stiamo parlando di Roberto Firmino, brasiliano classe 91 del Liverpool. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto a giugno, con i reds che sembrano intenzionati a proporre un nuovo accordo. Qualora il calciatore decida di lasciare il club, la Roma potrebbe muoversi in anticipo per strapparlo alla folta concorrenza. Tra le squadre interessate al brasiliano, infatti, troviamo anche Juventus e Inter, che stanno costantemente monitorando l’evolversi della situazione. Si tratterebbe di un colpo importante per la Roma che dimostrerebbe al tecnico portoghese di avere grandi ambizioni, in modo da convincerlo a restare sulla panchina giallorossa. Il calciomercato sembra già entrare nel vivo, con la Roma che, in casso di cessione di Abraham, proverà a regalarsi il colpo da novanta.