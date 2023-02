Sarri sfida la Juve: super colpo in Serie A

Il calciomercato della Juventus si intreccerà inevitabilmente con quello della Lazio: Sarri lancia la sfida per il colpaccio

Sono settimane di campo quelle vissute dai club di Serie A che, dopo aver salutato la sessione invernale di calciomercato da quasi venti giorni, puntano adesso a chiudere nel migliore dei modi la stagione.

È il caso della Juventus di Allegri che, dopo aver incassato la pesante penalizzazione di 15 punti, vede adesso una classifica decisamente deludente. I bianconeri stanno quindi lavorando a quelle che saranno le operazioni di mercato che da giugno rimpolperanno la rosa bianconera, rilanciando un progetto che ha dimostrato fino ad ora di essere al di sotto delle aspettative. Diversa la situazione della Lazio del grande ex Maurizio Sarri, a +10 sulla ‘Vecchia Signora’ con la quale potrebbe condividere l’ìdea di un grande colpo da siglare direttamente in Serie A tra pochi mesi. Sia Allegri che Sarri hanno bisogno di un rinforzo di spessore per l’attacco, visto che i biancocelesti dipendono quasi totalmente da Immobile e la squadra di Allegri, invece, potrebbe anche finire per perdere Vlahovic durante la prossima estate. Ed uno dei nomi che alletta non poco le due società è quello di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna con cui è definitivamente esploso collezionando numeri più che interessanti.

Sarri vuole Arnautovic: Juve nei guai

Gli 8 gol, con 1 assist vincente, accumulati in 18 presenze tra campionato e coppe non fanno altro che ingolosire non solo biancocelesti e bianconeri ma anche la Premier League.

Perchè il 33enne austriaco, ex Inter, in caso di offerta allettante, potrebbe anche lasciare il Bologna. Sarri vede in Arnautovic il perfetto vice Immobile, motivo per il quale al termine del campionato potrebbe spingere Tare a farsi avanti con la dirigenza emiliana. Dalla Premier League alla Juventus passando, infine, per la Lazio: Arnautovic sarà uno dei pezzi più ambiti durante l’estate 2023.