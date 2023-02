Vlahovic addio, la Juve punta l’erede di Ronaldo

Nell’ipotesi sempre più concreta di un addio d Dusan Vlahovic, la Juve si tufferebbe sull’attaccante protagonista in Qatar

La stagione della Juve, già pesantemente condizionata dalla penalizzazione in classifica, rischa di subire un ulteriore turning point negativo in caso di eliminazione dall’Europa League, che a conti fatti rappresenta allo stato attuale – in caso di vittoria finale della competizione – l’unica ipotesi realistica di poter partecipare alla prossima Champions League.

Nell’ottica di una rivoluzione che, oltre che societaria, potrebbe essere anche tecnica, Dusan Vlahovic è uno dei possibili candidati all’addio. Nell’arduo compito di trovare un equilibrio tra il contenimento dei costi e il mantenimento di una rosa competitiva, il sacrifico del centravanti serbo potrebbe essere oltremodo doloroso. Ma forse necessario.

Vlahovic addio, la Juve ha trovato il sostituto

Salito alla ribalta del palcoscenico mondiale grazie alla tripletta rifilata alla Svizzera nel match di ottavi di finale a Qatar 2022 – quando di fatto relegò in panchina Cristiano Ronaldo – Gonçalo Ramos sta disputando un’ottima stagione nelle fila del Benfica, una delle squadre rivelazione della Champions League.

Come ampiamente dimostrato con le cessioni di Darwin Núñez al Liverpool e di Enzo Fernandez al Chelsea, il club delle Aquile tende a vendere i suoi pezzi pregiati. Salvo farseli pagare profumatamente però, si intende. Dalla possibile cessione dell’attaccante ex Fiorentina la Juve potrebbe incassare circa 90 miliioni. Una somma più che sufficiente per portare l’assalto al centravanti lusitiano, valutato 30 milioni dal club portoghese.