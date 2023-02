La Juventus fa sul serio per Kovacic: la mossa per il si

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Molti club sono già in movimento per programmare il prossimo calciomercato estivo, nonostante ci una una seconda parte di stagione da disputare.

Tra le società più attive in questo senso troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà del momento, sta cercando di programmare la prossima stagione. Il reparto che i bianconeri intendono rinforzare è il centrocampo, visto anche il quasi certo ritorno di Paredes al PSG. A tal proposito, la dirigenza della vecchia signora sembra aver già individuato il profilo giusto.

La Juventus programma il futuro: idea Kovacic

Come detto, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, la Juventus sta cercando di programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione.

Il rinforzo che la dirigenza sembra aver individuato per rimpolpare il centrocampo è Mateo Kovacic, croato classe 1994 di proprietà del Chelsea. Una carta a favore dei bianconeri potrebbe essere Zakaria, in prestito proprio ai blues che detengono un opzione di riscatto. La Juventus, per agevolare una possibile trattativa, starebbe pensando di lasciare l’intero cartellino del centrocampista svizzero al Chelsea per abbassare le richieste economiche. Convincere i blues con questa formula, però, non sarà semplice, in quanto vorrebbero un’offerta solo cash per lasciarlo partire. Allegri apprezza moltissimo le qualità dell’ex Inter, e avrebbe richiesto alla dirigenza di fare un tentativo per provare a portarlo a Torino. Il ragazzo gradirebbe un ritorno nel nostro paese, dove in bianconero potrebbe avere un ruolo da grande protagonista. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il futuro di Kovacic che potrebbe essere di nuovo in Italia, questa volta a tinte bianconere.