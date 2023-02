Conte fa infurirare la Serie A: pure Mourinho al tappeto

Antonio Conte è pronto a dare spettacolo: colpaccio dalla Premier, adesso Juve e Roma rischiano la clamorosa beffa

Con la sessione invernale di calciomercato ormai alle spalle, i pensieri dei top club di tutta Europa sono rivolti alle occasioni che l’estate 2023 potrebbe riservare al termine dell’attuale stagione.

In primissimo piano le italiane come Juventus e Roma che potrebbero intrecciare i prossimi interessi di mercato con una vecchia conoscenza del nostro calcio. Quell’Antonio Conte che, reduce dal ko di Champions League contro il Milan, punta a rinforzare pesantemente la sua squadra. ‘Footballinsider’ riporta le ultime notizie riguardo al futuro di Wilfried Zaha che, negli ultimi mesi, è stato abbondantemente accostato alle squadre di Serie A. Il quotidiano britannico sottolinea come il giocatore rimanga nel mirino dell’Arsenal e soprattutto del Tottenham. Si è vociferato, già lo scorso gennaio, di come Zaha fosse un obiettivo per l’attacco di Antonio Conte. Ma adesso gli ‘Spurs’, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, avrebbero tutta l’intenzione di accelerare per portare a vestire la maglia del Tottenham il gioiello di proprietà del Crystal Palace. Il classe 1992 è in scadenza tra pochi mesi ed è per questo che fa gola a diversi club sparsi per l’Europa. Sull’ivoriano rimangono vivi gli interessi di Roma e Juventus che, a questo punto, rischiano di rimanere a mani vuote.

Zaha a zero: Juve e Roma ko

Perchè Zaha potrebbe voler continuare la sua avventura in Premier League, al punto da accettare la probabile proposta del Tottenham.

Zaha, in questa stagione con la maglia del Crystal Palace, ha collezionato tra campionato e coppe 20 presenze con 6 gol e 3 assist vincenti. Conte sembrerebbe destinato quindi ad avere la meglio sulle rivali, facendo infuriare sia Mourinho che Allegri che contavano di farsi avanti durante l’estate per strappare a zero l’attaccante del Crystal Palace.