Dalla A all’estero, tutti pazzi per il giallorosso: l’asta è servita

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato del futuro sembra già entrare nel vivo.

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Lecce, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni. Oltre a possibili nuovi acquisti, però, ci sono anche calciatori che si stanno rendendo protagonisti di una grande stagione, finendo nel mirino delle big del nostro campionato. A tal proposito, c’è un centrocampista dei giallorossi che sta facendo molto parlare di se.

Dalla Serie A all’estero: tutti pazzi per Hjulmand

Come detto il Lecce, oltre a programmare il prossimo mercato in entrata, potrebbe veder partire il perno del proprio centrocampo.

Stiamo ovviamente parlando di Morten Hjulmand, mediano danese classe 1999. Il centrocampista si sta rendendo protagonista di una stagione di grande livello, che lo ha visto fornire quattro assist in ventuno partite disputate. Queste ottime prestazione hanno portato le big del nostro campionato a monitorarlo con grandissima attenzione. Roma, Inter, Napoli e Milan sono pronte a sondare il terreno con i pugliesi, per capire le richieste del club. In caso la cessione si concretizzasse, sarebbe una plusvalenza importante per il Lecce, che acquistò il ragazzo circa due anni fa dall’Admira Wacker per 170 mila euro. Sul danese, però, un forte interesse arriva anche dall’estero, con alcuni club che potrebbero presto avviare i contatti con il club giallorosso. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con Hjulmand che si appresta ad effettuare il definitivo salto di qualità.