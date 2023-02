Caressa a viso aperto: “Inzaghi poco comunicativo”

Le parole del telecronista in riferimento alla scaramuccia tra Barella e Lukaku, specchio di un fare comunicativo di Inzaghi poco diretto o troppo poco recepito dal gruppo nerazzurro

Anch’egli ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it’, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha commentato il triste episodio interno avvenuto sul terreno di gioco del Marassi in occasioni della trasferta dell’Inter contro la Sampdoria che ha visto protagonisti Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

“È dall’inizio del campionato che parlo di cavatappi quando vedo giocare l’Inter, c’è tanta gente che alza le braccia. Barella ha quel modo di esprimersi, lo aveva fatto anche lo scorso anno quando prendeva un sacco di gialli. Ora quella forza che prima usava contro gli arbitri adesso la sfoga sui compagni. Poi c’è stato un problema lessicale: quel che ha detto Lukaku ha molto più peso qui in Italia rispetto che in Inghilterra. In questo il centravanti belga ha esagerato“, ha dichiarato in prima battuta Caressa.

Screzio Lukaku-Barella, tutto risolto dalla società ma che responsabilità Inzaghi

Poi la sua attenzione s’è spostata su chi questo genere di situazioni non dovrebbe permettere affatto che si creino, ovvero il tecnico Simone Inzaghi.

“Secondo me nello spogliatoio le cose sono state tranquille, ma non saprei dire se c’è stata carenza di polso da parte dell’allenatore. Può darsi che Inzaghi non usi la leadership da sergente di ferro e può capitare di trovare un ambiente meno ricettivo rispetto al tuo modo di comunicare. Perciò devi adattarti e cambiarlo. La società però s’è fatta sentire, ma per tranquillizzare l’ambiente la comunicazione esterna sarebbe dovuta essere diversa“, ha quindi concluso il noto cronista.