Provocazione Vlahovic, lo scambio stellare col Real Madrid

Voci su Vlahovic e il Real Madrid: ecco la possibile ‘provocazione’ della Juventus nel calciomercato estivo

Inizia la nuova avventura europea della Juventus di Massimiliano Allegri. Domani sera i bianconeri esordiranno in Europa League contro il Nantes.

In conferenza stampa, l’allenatore ha caricato così la sua squadra: “Domani inizia l’Europa League, purtroppo siamo stati eliminati in Champions. Però per noi l’Europa League è importante perché potrebbe essere una porta d’accesso per la prossima Champions League, quindi abbiamo questo spareggio col Nantes andata e ritorno, per poi approdare agli ottavi di Europa League per cercare di arrivare in fondo”. Il tecnico deve ancora fare a meno di Pogba e in attacco rilancerà Di Maria al fianco di Vlahovic. Proprio il serbo, negli ultimi giorni, è tornato a far parlare di sé anche sul calciomercato. L’accostamento è illustrissimo, al Real Madrid di Carlo Ancelotti. “Non ho bisogno di un centravanti, sono vostre opinioni. Non è il momento di parlare di mercato, abbiamo tante partite da giocare. Rinnovi Kroos e Benzema? Non posso dire cosa succederà. Su Toni ho sensazioni positive. Le leggende del Real devono ritirarsi nel Real”, ha momentaneamente chiarito il tecnico italiano.

Calciomercato Juve, ‘provocazione’ al Real Madrid per Vlahovic

In caso di assalto futuro, la dirigenza bianconera potrebbe rispondere con una ‘provocazione’ ai Blancos.

La Juve, infatti, potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Rodrygo, una delle stelle nascenti del club spagnolo insieme a Vinicius. Le valutazioni dei due gioielli sono simili, superiori ai 70-80 milioni di euro. Tuttavia, difficilmente Florentino Perez si priverà del brasiliano. Il Real è già avvisato.