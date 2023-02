La Juve chiama Galliani: scambio a sorpresa in estate

La Juventus deve fare i conti con un possibile scambio con il Monza: ecco i nomi in ballo per la prossima estate

La stagione della Juventus non è stata esaltante. Pare chiaro come la penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze fittizie abbia compromesso l’annata della ‘Vecchia Signora’ che in vista del prossimo anno ha in mente una vera e propria rivoluzione.

Dai piani alti alla squadra, dove sono numerosi i cambiamenti soprattutto per quanto riguarda le probabili cessioni. Non verrà confermato Paredes a centrocampo e, dopo la partenza di McKennie, anche Rabiot è destinato a salutare ma a parametro zero. In attacco occhio alle situazioni riguardanti Chiesa e Vlahovic, i cui addii regalerebbero un tesoretto di assoluto livello da reinvestire per eventuali nuovi grandi colpi. Sembra tuttavia la difesa il reparto dove la dirigenza torinese intende mettere mano con decisione. Cuadrado è in scadenza e l’ipotesi rinnovo è stata accantonata quasi ufficialmente, al centro della difesa Bonucci comincia a mostrare incertezze importanti mentre sulla corsia mancina Alex Sandro dovrebbe dire addio. Il brasiliano è più vicino all’addio a parametro zero che al rinnovo ed è per questo che la Juventus ha tre la priorità la ricerca di un degno sostituto da affiancare a Kostic per le prossime stagioni. Occhi in Serie A ed in particolar modo in casa Monza dove può tornare fortemente di moda il nome di Carlos Augusto.

Carlos Augusto alla Juve: eco come

22 presenze con 4 gol e 3 assist vincenti per il brasiliano che nei mesi scorsi è stato avvicinato anche a Inter e Milan.

Il classe 1999 è in scadenza tra meno di un anno e mezzo e per portarlo a Torino la ‘Vecchia Signora’ è pronta ad un sacrificio. Sul piatto, per convincere Galliani, il cartellino di Federico Gatti. Il 24enne centrale non ha trovato grande spazio e la sua valutazione è molto vicina a quella del terzino brianzolo: circa 10 milioni. Una soluzione per lo scambio, alla pari, che potrebbe essere quella giusta per chiudere positivamente la possibile trattativa estiva.