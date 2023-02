Champions League: il Chelsea cade a Dortmund, Benfica d’autorità a Bruges

Sorpresa a Dortmund, dove il Chelsea cade contro i tedeschi, a segno con Adeyemi. Il Benfica vince comodamente in Belgio

La maledizione dei ricchi. Questo potrebbe essere il titolo della prima ‘due giorni’ di Champions che, oltre alle vittorie del Milan contro il Tottenham – nella giornata di ieri – e del Benfica contro il Bruges il giorno dopo, ha visto il crollo del PSG delle stelle contro il Bayern Monaco e soprattutto, per la differenza di ingaggi in campo, del Chelsea contro il Borussia Dortmund.

In Germania l’eroe di serata è Karim Adeyemi, il talento tedesco classe 2002 già ambìto dall’Inter nella scorsa sessione estiva di mercato. Lo spendaccione club britannico – 800 milioni spesi nelle ultime due sessioni di scambi – delude anche in Champions League. A questo punto la posizione del tecnico Graham Potter si fa davvero pericolante. Potrebbe esserci il secondo esonero della stagione sulla turbolenta panchna dei Blues. A Bruges invece il Benfica, nonostante l’iper milionaria cessione – proprio al Chelsea – di Enzo Fernandez, si impone con autorità per 2-0 grazie alle reti di Joao Mario su rigore e di David Neres in chiusura di match.

Champions League, Dortmund- Chelsea 1-0 e Bruges-Benfica 0-2

Bruges -Benfica 0-2

51′ rig. Joao Mario, 88′ David Neres

Borussia Dortmund-Chelsea 1-0 63′ Adeyemi