Palladino da impazzire: piace anche alla big

Questa seconda parte di stagione, servirà molto alle società per capire il futuro dei propri allenatori.

Chi ha stupito di più è sicuramente Raffaele Palladino che ha risollevato un Monza in grande crisi, portandolo al decimo posto con 29 punti in classifica. Queste ottime prestazioni hanno portato diversi club del nostro campionato a monitorarlo costantemente in vista del futuro, sopratutto in caso di separazione dai rispettivi allenatori.

Palladino stupisce tutti: in tre sulle sue tracce

Il tecnico è alla guida dei brianzoli dallo scorso 13 settembre, ed ha collezionato otto vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 28 punti.

Il tecnico è alla guida dei brianzoli dallo scorso 13 settembre, ed ha collezionato otto vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 28 punti. Questi ottimi risultati ottenuti fin qui, hanno portato diverse squadre a monitorarlo nonostante la giovane età. Sulle sue tracce ci sono Sassuolo e Fiorentina, che ci stanno pensando in caso di separazione da Dionisi e Italiano. Anche il Milan sembra rimasto colpito dal tecnico, anche se la situazione legata a Pioli si definirà più avanti. Attestati di stima che ovviamente fanno piacere al tecnico campano che al momento, però, è concentrato solamente sul Monza, per cercare di arrivare più in alto possibile. La zona Europa, infatti, non è cosi distante, e Palladino sembra intenzionato a provarci fino all’ultimo. Insomma, visti i grandi risultati ottenuti, il grande salto per Raffaele Palladino sembra essere sempre più vicino.