L’esonero diventa UFFICIALE: salta un altro tecnico in Serie A

Fatale al tecnico l’ultima, ennesima, rimonta subita in campionato: il club ha annunciato in via ufficiale il suo esonero

Circolava già da qualche giorno l’indiscrezione sul possibile esonero del tecnico, che nell’incredibile pomeriggio in terra toscana ha subìto una rimonta – l’ennesima della stagione – che ha dell’inverosimile. Basti pensare che alla fine del primo tempo la compagine bianconera poteva vantare un vantaggio di due gol e di un uomo. Poi nella ripresa, come spesso accaduto in stagione, il black-out. Stavolta fatale per la panchina dell’allenatore.

Al termine della gara con l’Empoli – fotocopia assolua di quanto accaduto qualche settimana prima in casa contro l’Atalanta – l’amarezza di Luca Gotti racccontava molto di quanto lo stesso allenatore temeva stesse per succedere. Sospetti fondatissimi, conditi anche d un certo malumore della piazza che iniziava a serpeggiare. Certamente per il destino dell’ex tecnico dell’Udinese non ha nemmeno giovato il cammino, nelle utlime giornate, del Verona, che ha rosicchiato nell’utlima giornata altri due punti ai liguri, compromettendo anche il destino del mister battuto al Bentegodi nella sfida di lunedì: Davide Nicola, virtualmente esonerato mercoledì pomeriggio dalla Salernitana.

UFFICIALE Spezia, esonerato Luca Gotti

Con una nota ufficiale diffusa a 4 giorni di distanza dalla beffa del ‘Castellani’, lo Spezia ha comunicato la separazione dal 55enne tecnico nativo di Adria: “Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Il Club intende ringraziare il tecnico per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali“.

Per quello che riguarda i possibili sostituti, i nomi in pole sono essenzialmente due. Da una parte Leonardo Semplici, già accostato alla panchina della Salernitana che però ha scelto Paulo Sousa. Dall’altra Roberto D’Aversa, ancora senza sistemazione nonostante i tanti ruors sul suo conto in occasione di altri esoneri di suoi colleghi. Tanto in Serie A quanto in B.