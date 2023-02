Conte spinge per tornare in Italia… E si porta anche Kulusevski

Il Milan resta sulle tracce di Antonio Conte, manager del Tottenham e diretto avversario in Champions dei rossoneri: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo un periodo di crisi nera iniziato a metà gennaio, sembra aver finalmente ritrovato la luce fuori dal tunnel. Prima è arrivata la vittoria contro il Torino di Ivan Juric in campionato, poi il successo con il Tottenham di Antonio Conte in occasione degli ottavi di finale di Champions League.

Un 1-0 che ha rigenerato tutto l’ambiente rossonero pronto ora ad affrontare le prossime sfide in Serie A e, soprattutto, il ritorno contro gli Spurs in quel di Londra forte di un buon vantaggio, non eccellente, ma di sicuro sostanzioso. Proprio sul fronte londinese, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è decisamente in bilico. Il tecnico leccese ha più volte espresso, anche in maniera non troppo celata, la volontà di tornare ad allenare in Serie A e sulle sue tracce c’è anche il Milan che potrebbe, dopo una serie di stagioni e il trionfo scudetto dello scorso anno, cambiare l’attuale allenatore Stefano Pioli. In vista della prossima estate di calciomercato, il Milan potrebbe quindi pensare all’assalto ad Antonio Conte e anche ad un suo fedelissimo attualmente in rosa nel Tottenham: stiamo parlando di Dejan Kulusevski.

Calciomercato Milan, con Conte arriva anche Kulusevski?

Il Milan sogna Antonio Conte per la sua panchina in vista della prossima stagione e, con lui, occhio al possibile approdo in rossonero di Dejan Kulusevki, esterno destro svedese. Il giocatore classe 2000 sarebbe il nome perfetto per la fascia destra del Diavolo, da sempre punto debole del club meneghino, ma ci sono degli ostacoli, principalmente di carattere economico.

In primis non possiamo non nominare gli ingaggi percepiti dallo svedese e da Conte. Inoltre non va sottovalutato il costo del cartellino di Kulusevski, non inferiore ai 45 milioni di euro.