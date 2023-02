Traballano le panchine in Serie A: dalla Salernitana allo Spezia, come stanno le cose

L’ultima di campionato ha certificato la crisi di risultati di due squadre, che potrebbero vedere a breve un avvicendamento in panchina

Una si è fatta recuperare, per l’ennesima volta, in una gara che a fine primo tempo conduceva di due gol in superiorità numerica. L’altra, che già aveva superato a fatica una prima crisi risalente ad un mese fa, ha perso uno sconto diretto cruciale, facendo rientrare l’Hellas Verona a pieno titolo nella lotta per la salvezza.

Le situazioni di Spezia e Salernitana, e dei rispettivi tecnici Luca Gotti e Davide Nicola, si è fatta bollente. E pericolosa per i loro allenatori. La crisi di risultati delle ultime domeniche ha aperto delle serie riflessioni nell’ambito delle rispettive dirigenze. Entrambi i club potrebbero a breve, nelle prossime ore, annunciare i nomi dei sostituti. Soprattutto nel caso della società campana, l’annuncio sembra davvero questione di ore, nemmeno di giorni.

Spezia e Salernitana cambiano: addio a Gotti e Nicola

Indubbiamente la clamorosa rimonta del Verona, fino a poche settimane fa penultimo e staccatissimo dalla zona salvezza ed ora a soli 4 punti proprio dallo Spezia quart’ultimo, ha pesato sull’ormai certo terremoto tecnico in atto nelle due società. Per quello che riguarda i granata, il candidato forte è Paulo Sousa, l’ex tecnico della Fiorentina. Oggi Nicola ha comunque diretto la ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta del Bentegodi, ma la trattativa col tecnico portoghese sarebbe già in uno stato avanzato: restano da definire i dettagli del contratto. Possibile un accordo di un anno e mezzo o fine al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di permanenza in Serie A.

Diversa la situazione di Luca Gotti, che sta pagando a carissimo prezzo le tante rimonte subite dalla sua squadra, spesso in doppia situazione di vantaggio e sempre raggiunta. Nel caso dei bianconeri il favorito per la successione è Leonardo Semplici, curiosamente già accostato alla stessa panchina della Salernitana ed evidentemente individuato come ‘uomo-salvezza’ dalle società in difficoltà in classifica.