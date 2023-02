Kavaratskhelia via dal Napoli: tutta colpa del Milan

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società pensano già al calciomercato del futuro.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, ci sono club che sono già in movimento per programmare la prossima stagione.

Tra questi troviamo il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Oltre ai possibili nuovi acquisti i merengues vogliono risolvere anche la questione legata a Brahim Diaz, attualmente in prestito al Milan. Il Real, qualora i rossoneri optassero per il riscatto, potrebbe decidere di esercitare il controriscatto per riportarlo in Spagna. La permanenza nella capitale spagnola, però, potrebbe non durare a lungo, visto che i blancos vorrebbero usarlo come pedina di scambio per arrivare ad un top player del nostro campionato.

Il Real fa sul serio per Kvaratskhelia: pronta offerta al Napoli

Come detto, il Real è già in movimento per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, il calciatore scelto dalla dirigenza spagnola per rinforzare l’attacco è Khvicha Kvaratskhelia, ala georgiana classe 2001 del Napoli. I blancos, per cercare di abbassare la richiesta di De Laurentiis, potrebbero decidere di inserire nella trattativa Brahim Diaz, giocatore stimato da Luciano Spalletti. Il georgiano si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria, che lo ha visto realizzare 11 reti e servire ben 14 assist in 23 gare tra campionato e coppe. Proprio per questo è difficile pensare che il patron azzurro accetti una contropartita tecnica, ma il Real sembra intenzionato a provarci sul serio. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Kvaratskhelia che si appresta a viverlo da protagonista assoluto.