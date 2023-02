Accordo con il Barcellona, l’Inter deve dirgli addio

I nerazzurri rischiano di vedersi sfumare uno dei loro principali obiettivi. Marotta e Ausilio restano ora in forte apprensione. Tutto quello che c’è da sapere

Nonostante tutti gli alti e bassi in quest’inizio del nuovo anno, l’Inter aveva incominciato in maniera più che soddisfacente il proprio 2023. A dirla tutta, infatti, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita nell’intento di sollevare non soltanto una Supercoppa ‘in faccia’ al Milan, ma anche in quello di gettare fuori l’Atalanta dalla Coppa Italia.

Grazie all’1-0 siglato da Darmian nello scorso 31 gennaio, che ha poi permesso all’Inter di passare il turno, i nerazzurri se la vedranno direttamente contro la Juve nella semifinale d’andata di Coppa Italia (in programma il prossimo 4 aprile all’Allianz Stadium’). Ancor prima che questa sfida prenda il via, però, c’è da pensare innanzitutto al proprio cammino in campionato e in Champions, ma non solo. La compagine di Inzaghi è, infatti, chiamata a risolvere tutta una serie di problemi che spettano inizialmente a Marotta e Ausilio.

Da tempo, la ‘Beneamata’ è alla ricerca di un nuovo difensore in vista della prossima estate. Per via del fatto che Milan Skriniar ha già siglato un pre-contratto assieme al Psg, valido a partire da luglio in poi, l’Inter deve, ora, darsi da fare anche sul mercato. Inizialmente lo sguardo era ricaduto su tutta una serie di nomi: dove trovavano spazio – e lo trovano tutt’ora, tra l’altro – quelli di Smalling, Thiago Djalo e lo stesso Scalvini.

A prescindere da tutti questi profili di cui vi abbiamo appena parlato, sulla lunga lista della spesa dei nerazzurri è finito anche Evan N’Dicka, giovane difensore dell’Eintracht Francoforte in scadenza a giugno. A loro malgrado, però, il centrale francese rischia seriamente di poter intraprendere una nuova avventura: col Barcellona che vuole provare ad anticipare tutti in vista della prossima estate.

Calciomercato Inter, il Barcellona prova a mettere la freccia per N’Dicka: possibile accordo verbale in arrivo

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore direttamente da ‘Todofichajes.com’, su Evan N’Dicka c’è forte anche il Barcellona. Il classe ’99 rappresenta, ad oggi, una ghiotta opportunità visto che ha il contratto che scadrà a giugno.

Diverse le società che starebbero, dunque, pensando ad un suo eventuale ingaggio in ottica della prossima finestra estiva di mercato, Inter compresa. A tal proposito, poi, pare che i nerazzurri non siano i soli. Proseguendo su questo stesso e identico discorso, sul giocatore c’è anche la squadra di Xavi che, dal canto proprio, ha già fatto notare un interesse ben preciso nei confronti dell’ex Auxerre.

E’ vero, in questo momento non c’è ancora nulla di concordato. Certo è, però, che la pista N’Dicka rappresenta una concreta possibilità per i catalani. Il piano dei ‘blaugrana’ è, non a caso, quello di anticipare tutti provando ad ottenere un accordo verbale che può arrivare già nei prossimi giorni.