Clamoroso Juve: Allegri via, Conte dice sì

Antonio Conte è tornato a Milano per la sfida entusiasmante a San Siro contro la compagine rossonera. Intreccio con Allegri

Un ritorno al passato per l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ora protagonista in Premier League con il Tottenham. Doppio confronto contro il Milan per gli Spurs che cercheranno così di passare il turno con il manager italiano che non intende collezionare una sconitta a San Siro.

Lo stesso manager leccese è tornato più che carico che mai dopo un piccolo intervento eseguito in Italia. In campionato è arrivata una brutta sconfitta e così il Tottenham vuole già ipotecare il passaggio al turno successivo di Champions League. Conte potrebbe essere anche protagonista in vista del futuro in caso di esonero di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Le indiscrezioni sono arrivate direttamente dall’esperto di mercato e giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, che ha rivelato possibili novità nelle prossime settimane. Ora la Juventus è concentrata a collezionare più punti possibili in campo dopo il -15 inflitto in classifica per il caso plusvalenze.

Juventus, Allegri verso l’esonero

Massimiliano Allegri dovrà così cercare di qualificarsi alla prossima Champions, ma il percorso è più duro del previsto. Inoltre, i bianconeri potrebbero arrivare fino in fondo all’Europa League dopo la cocente eliminazione dalla massima competizione europea.

In estate arriverà una vera e proprio rivoluzione in casa Juventus con novità importanti in vista del futuro. Il club bianconero cercherà di blindare i migliori giocatori in rosa senza mandare via i top player, come Chiesa e Vlahovic. Mesi fondamentali per delineare il futuro della compagine torinese che vuole tornare ai fasti di un tempo dimenticando così in fretta le ultime stagioni. Intreccio decisivo tra Allegri e Conte per chi potrà essere il futuro alleantore della Juventus. Scelta delicata con il manager del Tottenham ora concentrato sul percorso con gli Spurs, ma a fine stagione dirà sicuramente addio al top club inglese pr il ritorno in massima serie italiana.