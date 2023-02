Caos Coni-Juventus, è bufera: cosa sta succedendo

A tenere banco in questi mesi è la questione legata al caso plusvalenze, che vede coinvolta la Juventus.

La Juventus, infatti, si è vista già penalizzata di 15 punti, con le sanzioni che potrebbero essere anche più severe di quelle già inflitte. Ieri, però, Pietro Sandulli, vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia dello sport, si è autosospeso. Il motivo di questa scelta è da attribuire ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa in merito alla sentenza che ha colpito i bianconeri.

Non solo Sandulli: anche Cesaro e Maffezzoli potrebbero dire basta

Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, però, Sandulli potrebbe non essere il solo a prendere questa scelta.

Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, però, Sandulli potrebbe non essere il solo a prendere questa scelta. Cesaro e Maffezzoli, componenti della Prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, infatti, potrebbero prendere la stessa decisione. I due, nei giorni scorsi, sono finiti nella bufera social per le dichiarazione contro la vecchia signora. Su questo punto, il quotidiano riporta che “a breve potrebbero rinunciare all’incarico anche Cesaro e Maffezzoli, entrambi componenti della prima sezione, che in passato sui social si erano lasciati andare a esternazioni piuttosto forti contro la Juventus”.