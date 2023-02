“Bisogna interrogarsi”: la lite Lukaku-Barella fa discutere

Il diverbio in campo tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella fa discutere: secondo qualcuno è la spia di uno spogliatoio non proprio unito

Un litigio plateale, in mezzo al campo, davanti a tutti. Lo spettacolo offerto da Romelu Lukaku e Nicolò Barella al 39′ del primo tempo della sfida di Marassi tra Sampdoria ed Inter ha lasciato inizialmente di sasso i tifosi nerazzurri. In attesa di vedere se poi almeno uno dei protagonisti rispondesse con quache giocata decisiva ai fini del risultato – cosa poi non avvenuta – parecchi tifosi nerazzurri hanno inizialmente sospeso il giudizio sull’accaduto. Salvo poi scatenarsi a fine gara, quando hanno preso atto del deludente pareggio.

Tra chi, e sono tanti, hanno applaudito la ‘reprimenda’ del belga al sardo e chi sottolnea come non sia la prima volta che qualche giocatore dell’Inter si lasci andare a gesti di nervosismo verso i compagni, l’episodio ha anche scatenato una serie di meme tra le tifoserie avversarie.

“La reazione di Lukaku è comprensibile”

“Barella lo fa spessissimo, prima o poi qualcuno doveva reagire e dirgli ‘ragazzo, guarda che così non va bene, non lo puoi fare’. La reazione di Lukaku è anche comprensibile, ma è quella di un uomo in difficoltà. Ed è sintomatica di come vanno le cose nella squadra. È di fatto l’highlight più importante della partita“, ha esordito Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Radio la mattina seguente.

“Se i due fossero stati veramente così amici come si dice, visto che siamo in era social a fine partita magari ci scherzavano su come hanno fatto Theo Hernandez e Calabria. Dato che non è successo, bisogna interrogarsi sui rapporti all’interno dello spogliatoio dell’Inter“, ha aggiunto il giornalista.