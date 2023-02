Dal Milan all’Inter, il talento scappa via: affare da oltre 40 milioni

Le due milanesi a caccia del bomber del futuro, ma c’è il solito problema economico. Ecco tutti i dettagli

Inter e Milan, così diverse ma così simili. Simili in quanto a esigenze. La prima o una delle prime: un centravanti. Lukaku sta deludendo e costerebbe non poco un nuovo prestito considerato l’ingaggio; Giroud rinnoverà ma ha 36 anni. Troppi per affidarsi di nuovo a lui per un’intera stagione.

A proposito di nuovo centravanti, ovviamente giovane e di grandissima prospettiva, entrambe hanno messo gli occhi su una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno: Rasmus Hojlund. Vent’anni, un metro e novantuno di altezza, il danese ha già segnato 6 gol nei suoi primi mesi in Italia mostrando una straordinaria freddezza sottoporta e uno strapotere fisico con pochi eguali qui da noi.

C’è chi accomuna Hojlund ad Haaland: “Le caratteristiche sono molto simili, soprattutto nelle accelerazioni – ha detto Gasperini, che il ragazzo è stato fortunato a incontrare nella sua carriera, dopo la vittoria con la Lazio. Nello 0-2 dell’Olimpico c’è anche la firma dell’ex Sturm Graz – È un giocatore velocissimo, sui cento metri è sotto gli undici secondi. Per la sua statura ha un baricentro basso e una frequenza di passo incredibile: sono convinto che farà una grande carriera, tecnicamente fa vedere cose sempre diverse e migliori”

Calciomercato Milan e Inter, è già tardi per Hojlund

Talento straordinario, Hojlund è già fuori portata per le big di Serie A. Dopo aver investito circa 17 milioni, infatti, l’Atalanta punterà a intascare non meno di 40-45 milioni per il cartellino.

Un acquirente, visto il rendimento del ragazzo, lo troverà di sicuro tra Premier (media-alta classifica) e Bundesliga (Borussia Dortmund e Lipsia) dove peraltro i suoi agenti vantano numerosi contatti.