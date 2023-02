Addio Allegri, intreccio in panchina: Palladino decisivo

Il calciomercato della Juventus passerà dal cambio in panchina: intreccio clamoroso, ecco il post Allegri

Non è stata un’annata esaltante quella che la Juventus ha vissuto fino ad ora. Prima i tanti infortuni che hanno limitato il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri, poi la rimonta fino al secondo ‘rovinata’ dalla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie.

Una stagione movimentata che, in vista della prossima sessione di calciomercato, regalerà non poche sorprese al popolo bianconero. Sì, perché sono numerose le novità che la Juventus attuerà: a partire dall’allenatore. Perché con ogni probabilità Massimiliano Allegri lascerà il timone della ‘Vecchia Signora’ per far spazio ad un nuovo volto in panchina. L’allenatore livornese ha un contratto ancora lungo ma la decisione di un cambiamento quasi radicale pare inevitabile. Ed uno dei nomi che ormai da tempo intriga i vertici juventini è quello di Gian Piero Gasperini. L’allenatore di Grugliasco ha l’identikit per far ripartire la Juventus, magari con un progetto che in parte coinvolgerà molti giovani talentuosi. Sotto contratto con la ‘Dea’ fino al 2024, Gasperini potrebbe quindi fare il grande salto e approdare alla guida della Juventus a partire dal prossimo giugno. Un intreccio in panchina all’orizzonte che coinvolgerebbe anche il grande ex bianconero Raffaele Palladino.

Gasperini alla Juve: l’Atalanta si prende un bianconero

Attualmente alla guida del Monza con cui sta stupendo un po’ tutti, l’ex attaccante sarebbe il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Gasperini e guidare l’Atalanta.

Palladino, in caso di approdo di nerazzurro, vorrebbe portare con sé uno dei profili che tanto bene sta facendo in Brianza: Nicolò Rovella. Il classe 2001 è di proprietà della Juventus che potrebbe quindi lasciarlo partire in direzione Bergamo, con Palladino come nuovo allenatore dei nerazzurri. Situazione dunque in divenire: Gasperini a Torino e Palladino con il giovane centrocampista all’Atalanta, così è pronto il doppio ribaltone per l’estate 2023.