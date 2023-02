Colpo low cost, Marotta lo firma in estate

Osservato speciale per l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco il possibile colpo estivo, tutti i dettagli

“In settimana abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di correggere le cose che sono andate meno bene, che si ripetono soprattutto negli ultimi minuti, quando bisogna tenere alta la concentrazione come in tutto l’arco del match”.

“Purtroppo abbiamo qualche problema tra infortuni e squalifiche, abbiamo la panchina corta e i cambi sono molto importanti in questi momenti. Ma sono certo di una cosa: chi sarà pronto andrà in battaglia. Sono molto fiducioso”. È il giorno di Sampdoria-Inter e i blucerchiati del grande ex Dejan Stankovic hanno un disperato bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza. Dall’altra parte, però, anche l’Inter non può più sbagliare per non chiudere definitivamente il discorso Scudetto. Dal campo al calciomercato: a Marassi ci sarà un osservato speciale per la dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, occhi su Augello

Il club nerazzurro in estate potrebbe salutare Robin Gosens, ormai diventato la riserva di Dimarco sulla fascia sinistra.

In caso di addio del laterale tedesco ex Atalanta, Marotta e Ausilio hanno in cima alla lista anche il nome di Augello. Il terzino blucerchiato, già seguito in passato, potrebbe tornare di moda anche alla luce della disperata situazione – in classifica e societaria – del club ligure. Augello è tra i migliori della disastrosa stagione della Samp e, in caso di retrocessione, rappresenterebbe per l’Inter un’importante occasione low cost. I nerazzurri sono alla finestra.