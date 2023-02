Addio anticipato, il big bianconero vola da CR7

Possibile addio anticipato per un senatore della Juventus. Può raggiungere subito Cristiano Ronaldo

Danilo ha rilasciato nuove parole d’amore nei confronti della Juventus.

A partire dal fronte rinnovo: “La volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme ancora, c’è un bel rapporto e così nei prossimi giorni ci saranno novità importanti”. E ancora: “Io sono certo che questo è solo un momento. Quello che la Juve ha fatto negli ultimi 10-15 anni è qualcosa di straordinario, solido e concreto. Questo è solo un momento. E poi per me non è una questione si soldi o status. A me ciò che interessa è lavorare in un posto dove mi trovo bene. Io sento che devo ripagare tutto quello che ho avuto, sarebbe troppo facile andare via e cercare un’altra soluzione. Quattro anni fa quando sono arrivato qui non ero nel miglior momento di forma e la Juve mi ha dato questa opportunità dandomi fiducia”. Il difensore brasiliano è sempre più leader dentro e fuori dal campo, e in assenza di Bonucci sta guidando la squadra con al braccio la fascia di capitano.

Calciomercato Juve, il possibile addio anticipato di Bonucci

I problemi fisici di Bonucci e la sua prolungata assenza hanno affermato ancora di più la leadership di Danilo.

Come ammesso da Allegri, il brasiliano è al momento imprescindibile per la sua Juve. Tra Bonucci e il club bianconero si potrebbe così arrivare ad un addio anticipato al termine della stagione: per il difensore sono già accese le sirene dell’Arabia Saudita e dell’Al-Nassr dell’ex compagno Cristiano Ronaldo. Staremo a vedere.