Solo conferme per Danilo: Juve pronta al rinnovo

Il difensore bianconero è promesso a restare a Torino per altre due stagioni sulla scia di Bonucci, adesso manca soltanto la firma per suggellare l’accordo

A seguito dello scandalo plusvalenze e della delicata questione ingaggi, la Juventus non può fare altro che ripartire da quelle poche certezze che hanno caratterizzato una stagione parzialmente fallimentare sia sul piano economico che dei risultati sportivi.

Presto verrà stabilito il futuro di calciatori influenti come Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli, ma prima ancora si assisterà alla firma del rinnovo di contratto del polivalente difensore brasiliano Danilo. Quest’ultimo è maturato molto sotto la guida di Massimiliano Allegri ed oggi appare come uno dei pochi leader su cui il tecnico bianconero può veramente contare, anche per il futuro. Oltre al fatto che dimostra sempre grande disponibilità e determinazione in tutti i ruoli cui è chiamato ad occupare, in qualità di centrale o di terzino piuttosto che di centrocampista aggiunto.

Calciomercato, Allegri blinda il fedelissimo Danilo

Già verso la fine dello scorso anno le parti avevano trovato un pre-accordo, adesso è tutto pronto: Danilo firmerà un contratto biennale (con opzione per il secondo anno) in stile Bonucci.

Sulle sue spalle e quelle di Gleison Bremer, poi, la dirigenza bianconera potrebbe mettere in piedi il resto della difesa che comporrà lo scacchiere tattico di Allegri – o chi per lui – a partire dalla prossima stagione. Come noto, infatti, la Juventus perderà due elementi storici come Alex Sandro e Juan Cuadrado sulle corsie esterne.