Esonero immediato: Mancini-Allegri, intreccio clamoroso

Novità importanti in ottica futura per Roberto Mancini e Massimiliano Allegri: qualcosa può cambiare rapidamente, intrecci da urlo

Non finiscono i colpi di scena per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus è molto concentrato sui risultati da collezionare in campionato, ma anche in Europa League la compagine bianconera potrebbe arrivare fino alla fine della competizione. Se non dovesse così mettere a segno obiettivi prefissati, la storia d’amore con il club torinese potrebbe terminare nuovamente come diversi anni fa.

Nel mirino anche il futuro del Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, che vorrebbe tornare protagonista dopo l’Europeo vinto. Ora recupererà giocatori importanti per l’Italia, come Federico Chiesa, che è stato fermo per circa un anno a causa del grave infortunio al ginocchio. Ma non è finita qui. Il suo profilo potrebbe essere accostato anche al Chelsea, in caso di cocente eliminazione dalla Champions League sotto la guida di Potter. A gennaio sono arrivati numerosi top player per puntellare la rosa già esaltante dei Blues, ma finora i risultati sono stati deludenti.

Calciomercato, Allegri come sostituto di Mancini

In questo modo lo stesso Massimiliano Allegri potrebbe essere anche il prossimo selezionatore della Nazionale italiana ricevendo un incarico prestigioso per il post Mancini. Un intreccio suggestivo, ma al momento sono soltanto idee senza nulla di ufficiale.

La Juventus dovrà così pensare in positivo nonostante il meno 15 inflitto in classifica per il caso plusvalenze. La compagine bianconera è tornata alla vittoria risalendo velocemente anche in Serie A con l’obiettivo ostico chiamato qualificazione alla prossima Champions League. Al momento ci sono tante big in lotta per la massima competizione europea, ma ora i bianconeri punteranno alla Lazio cercando così di vincere anche i prossimi scontri diretti con le prime della classe. Massimiliano Allegri ha recuperato una buona parte dei big infortunati per poi aspettare soltanto il rientro tanto atteso di Paul Pogba, ancora alle prese con fastidi muscolari dopo l’operazione al ginocchio guarito clinicamente.