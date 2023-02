Lascia il Milan e resta in Serie A: ipotesi folle per Leao

Il calciomercato estivo vedrà con ogni probabilità l’addio di Rafael Leao al Milan: l’ipotesi tutta italiana è clamorosa

Il Milan è atteso dalla complicata sfida contro il Tottenham, domani sera, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Grande attesa dunque per quello che sarà il verdetto del campo anche se i vertici di Via Aldo Rossi guardano altrove, ben lontano, verso quella che rischia di essere una scoppiettante sessione estiva di calciomercato. Uno dei nomi che ormai da mesi impazza nell’ambito rossonero è quello di Rafael Leao. Il portoghese sta vivendo settimane difficili, a partire dall’esclusione dal derby perso contro l’Inter. Il contratto dell’ex Lille è in scadenza tra meno di un anno e mezzo ed è per questo che, con i colloqui per il rinnovo che sono da tempo in una fase di stallo, le possibilità che il portoghese venga ceduto sono concrete. Ecco quindi che, ad un anno dalla scadenza dell’accordo con il ‘Diavolo’, Leao con ogni probabilità dirà addio ai colori rossoneri. Dalla Spagna, in particolar modo ‘Fichajes.net’, riferiscono come il destino dell’ala sia ormai già stato deciso. La dirigenza del Milan è stufa degli atteggiamenti in campo di Leao, oltre all’accordo con l’entourage del giocatore che pare ormai quasi impossibile da raggiungere. Ecco perchè Maldini e Massara sono pronti a metterlo sul mercato, da giugno, con l’obiettivo di incassare non meno di 100 milioni di euro.

Leao tradisce il Milan: c’è anche la Juventus

Il quotidiano iberico, poi, stila il lungo elenco delle società pronte a darsi battaglia per il classe 1999.

Barcellona e Real Madrid in Spagna, Manchester United in Premier League e, a sorpresa, la Juventus. Il club torinese sonda, a distanza, il terreno per un possibile sgarbo ai rossoneri. Le voci sugli addii di Vlahovic e Chiesa, in estate, continuano a susseguirsi: da questo punto di vista, le liquidità in casa Juventus non mancherebbero. Resta comunque complesso pensare che il Milan finisca per rinforzare una diretta concorrente in Serie A: gli occhi di ‘Madama’ restano, tuttavia, posati proprio sul destino di Rafael Leao.